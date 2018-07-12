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Borsa güne yükselişle başladı

- BIST 100 endeksi, 439,96 puan artarak 91.729,43 puandan açıldı

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselişle 91.729,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 439,96 puan ve yüzde 0,48 değer kazancıyla 91.729,43 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi de yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile ticaret oldu.

Dün BIST 100 endeksi, rekor işlem hacmiyle yüzde 5,18 değer kaybederek, günü 20 Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesi olan 91.289,47 puandan tamamlamıştı.

Analistler, düşen petrol fiyatlarının Türk lirası varlıkları desteklemesinin beklenebileceğini belirterek, döviz kurlarındaki volatilitenin azalması durumunda pay piyasalarında tepki alımların güçlenebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.200 ve 90.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığına değinen analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası’nın toplantı tutanakları ve ABD’de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.

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