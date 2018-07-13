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Borsa güne yükselişle başladı

- BIST 100 endeksi, 427,34 puan artarak 89.998,60 puandan açıldı

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselişle 89.998,60 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 427,34 puan ve yüzde 0,48 değer kazancıyla 89.998,60 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi de yüzde 0,22 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,53 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün BIST 100 endeksi, rekor işlem hacmiyle yüzde 1,88 değer kaybederek, günü 89.571,25 puandan tamamlamıştı.

Analistler, iki gün süren NATO zirvesinde, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere liderlerden ticaret savaşını kızıştıracak açıklamalar gelmemesi ve Çin tarafında konuyla ilgili söylemlerin yumuşamasının yatırımcıların risk iştahını artırdığını belirterek, buna bağlı olarak dünya borsalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile bu akşam piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Fitch Ratings, halen Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin bir alt kademesi olan “BB+” ile değerlendirirken, not görünümü ise 19 Ocak’ta “durağan” olarak açıklanmıştı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.200 puanın destek olarak öne çıktığını ifade ederek, 92.500 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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