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Borsa güne yükselişle başladı

- BIST 100 endeksi, 266,00 puan artarak 93.268,93 puandan açıldı

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,29 artışla 93.268,93 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 266,00 puan ve yüzde 0,29 değer kazancıyla 93.268,93 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi de yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile sigorta oldu.

Dün, dünya borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki değer kazançlarına karşın analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 93.500 puanı test eden BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 değer kazancıyla 93.002,93 puandan tamamladı.

Analistler, endekste 93.500 güçlü direncinin aşılması durumunda 95.000 seviyelerinin gündeme geleceğini, geri çekilmelerde ise 90.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını dile getiren analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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