Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 artışla 95.524,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 219,28 puan ve yüzde 0,23 değer kazancıyla 95.524,43 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi de yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile inşaat oldu.

Dün tüketici güven endeksinin yaklaşık 2 yılın zirvesine çıkması ve döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son dönemdeki yükselişini sürdürdü ve günü yüzde 1,30 artışla 95.305,15 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ile temmuz ayı finansal hizmetler güven endeksinin piyasaların odağında yer alacağını belirterek, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin izleneceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 96.500 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 97.200 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 92.000 ve 90.000 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.

AA Finans'ın 18 ekonomist ile gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, ekonomistlerden biri hariç diğerleri bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) artış bekliyor. Ekonomistlerinden biri 50 baz puan, 2'si 75 baz puan, 7'si 100 baz puan, 4'ü 125 baz puan ve 3'ü 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı ise 100 baz puan oldu.