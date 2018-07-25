Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 92.382,48 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, 248,66 puan ve yüzde 0,27 değer kazancıyla 92.382,48 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi de yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,44 ile spor oldu.



Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ardından yükselişe geçen döviz kurlarının negatif etkisiyle 91.722,71 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 3,33 değer kaybıyla 92.133,82 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın güçlü destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 94.500 ve 96.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, bilanço açıklama dönemi olması dolayısıyla hisse bazlı hareketlerin de öne çıkacağını kaydetti.



