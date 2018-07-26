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Borsa, güne yükselişle başladı

- BIST 100 endeksi, 407,72 puan artarak 95.776,31 puandan açıldı

Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 95.776,31 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 407,72 puan ve yüzde 0,43 yükselişle 95.776,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,06 ile sigorta oldu.

Dün, gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, 95.763,59 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, önceki günkü kayıplarının tamamını telafi ederek yüzde 3,51 değer kazandı ve 95.368,59 puandan kapandı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirterek, ECB'nin, politika faizi ve varlık alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar sonrası ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 93.400 puanın ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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