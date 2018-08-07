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Borsa, güne yükselişle başladı

- BIST 100 endeksi, 411,26 puan artarak 94.585,23 puandan açıldı

Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 artışla 94.585,23 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 411,26 puan ve yüzde 0,44 artışla 94.585,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile bilişim oldu.

Dün, yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle 93.568,43 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kaybıyla 94.173,97 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği iki ihalenin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.600 ve 91.700 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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