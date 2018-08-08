Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Bursa Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk bilim
Her şey dahil tepkisi
Herşey dahil tepkisi
e-ihracat atağı
e-ihracat atağı
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi
Çözüm ortağı da 4.0
Çözüm ortağı da 4.0
En iyisini yaptılar
En iyisini yaptılar

Borsa, güne yükselişle başladı

- BIST 100 endeksi, 166,21 puan artarak 96.327,25 puandan açıldı

Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 96.327,25 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 166,21 puan ve yüzde 0,17 artışla 96.327,25 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi de yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,60 ile ticaret oldu.

Dün, gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 değer kazancıyla 96.161,04 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içi ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Bilanço dönemi olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 97.400 seviyesinin direnç, 93.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5