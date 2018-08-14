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Borsa, güne yükselişle başladı

- BIST 100 endeksi, 2.004,88 puan artarak 94.689,43 puandan açıldı

Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,16 artışla 94.689,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.004,88 puan ve yüzde 2,16 yükselişle 94.689,43 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,99, holding endeksi de yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 2,55 ile inşaat oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 88.432,64 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 2,38 değer kaybıyla 92.684,55 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölge'sinde sanayi üretimi ve büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

ABD ile diplomatik ilişkilerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç olarak öne çıktığını, 92.000 ve 88.500 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.


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BISTPiyasalar
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