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Borsa, güne yükselişle başladı

- BIST 100 endeksi, 1.622,28 puan artarak 95.040,93 puandan açıldı

Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,74 artışla 95.040,93 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.622,28 puan ve yüzde 1,74 yükselişle 95.040,93 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,55 , holding endeksi de yüzde 1,90 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla değer kazanan yüzde 3,71 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, döviz kurlarındaki sert düşüşlerden bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 95.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 değer kazancıyla 93.418,65 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve iş gücü istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tüketicileri, finansal kesimi ve reel sektörü rahatlatacak düzenlemeler yapmasının banka ve şirket hisselerini pozitif etkileyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.500'ün ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

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BISTPiyasalar
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