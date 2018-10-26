Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya OTEP Eto
15 ova korumaya alındı
15 ova korumaya alındı
Akıl Fikir 12. yaşında
Akıl Fikir 12. yaşında
Boyner'le moda sohbeti
Boyner'le moda sohbeti
60 bin alıcı geliyor
60 bin alıcı geliyor
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı

Borsa, güne yükselişle başladı

- BIST 100 endeksi, 225,58 puan ve yüzde 0,24 artışla 93.973,23 puana çıktı

Borsa, güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,24 değer kazancıyla 93.973,23 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 225,58 puan ve yüzde 0,24 artışla 93.973,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi de yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,99 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile metal eşya, makine oldu.

Dün 92.000 seviyesinin altını test etmesinin ardından etkisini artıran alımlarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 değer kazancıyla 93.747,65 puandan tamamladı.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından gerileyen döviz kurları ile açıklanan şirket bilançolarının beklenenden iyi gelmesinin borsadaki alımları desteklediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1