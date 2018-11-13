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Borsa güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 87,05 puan ve yüzde 0,10 artışla 91.532,34 puana çıktı

Borsa güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 değer kazancıyla 91.532,34 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 87,05 puan ve yüzde 0,10 değer kazancıyla 91.532,34 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi de yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile ticaret oldu.

Dün yurt içinde açıklanan cari işlemler hesabının eylülde de fazla vermesinin etkisiyle 93.695,34 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 değer kaybıyla 91.445,28 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de işsizlik ve ABD'de bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Avrupa'daki siyasi ve ekonomik gelişmeler ile petrol fiyatlarının seyrinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.200 ve 90,000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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