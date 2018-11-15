Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya cumhurbaşkanlığı Murat Camadan
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu

Borsa güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 236,18 puan ve yüzde 0,25 artışla 93.523,34 puana yükseldi

Borsa güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 değer kazancıyla 93.523,34 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 236,18 puan ve yüzde 0,25 değer kazanarak 93.523,34 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile ticaret oldu.

Dün azalan küresel risk iştahı ile düşüş eğiliminde hareket eden dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,62 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 93.287,16 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, ankette özellikle 12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminlerinin, Merkez Bankası'nın politikaları üzerindeki belirleyici verilerden olması nedeniyle önemli olduğunu dile getirdi.

Yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 94.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1