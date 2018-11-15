Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 değer kazancıyla 93.523,34 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 236,18 puan ve yüzde 0,25 değer kazanarak 93.523,34 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile ticaret oldu.

Dün azalan küresel risk iştahı ile düşüş eğiliminde hareket eden dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,62 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 93.287,16 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, ankette özellikle 12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminlerinin, Merkez Bankası'nın politikaları üzerindeki belirleyici verilerden olması nedeniyle önemli olduğunu dile getirdi.

Yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 94.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.