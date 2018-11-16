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Borsa güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 489,07 puan ve yüzde 0,52 artışla 93.785,90 puana çıktı

Borsa güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,52 değer kazancıyla 93.785,90 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 489,07 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak 93.785,90 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi de yüzde 0,65 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 94.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla kazançlarını geri vererek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 değer kazancıyla 93.296,84 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve ABD'de açıklanacak sanayi üretimi verileri ile Avro Bölgesi enflasyon rakamlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç, 92.500 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artmasını bekliyor. Eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 0,8 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 2,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.


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BISTPiyasalar
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