Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Ebru Trabzon Ebru Esmen Mete
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz
Çağrı Merkezi yenilendi
Çağrı Merkezi yenilendi
Revitacare HairCare Uygulaması ile Sağlıklı Saçlar
SAĞLIKLI SAÇLARIN SIRRI BU HABERDE

Borsa güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 335,15 puan ve yüzde 0,37 artışla 92.021,50 puana çıktı

Borsa güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 değer kazancıyla 92.021,50 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 335,15 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 92.021,50 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile ticaret oldu.

Dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 3,05 değer kaybıyla 91.686,35 puandan tamamladı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin azalması ve gelişmiş ülke piyasalarındaki hisse senetleri fiyatlarının tarihi zirvelerinden başlayan düşüşünün stop-loss (zarar kes) emirleriyle hızlanmasının küresel risk iştahını azalttığını belirterek, bugün gelmesi beklenen tepki alımlarının gücünün takip edileceğini ifade etti.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın direnç, 91.000 ve 90.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1