Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya İKO arzu yıldız
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

Borsa, güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 892,25 puan ve yüzde 0,95 artışla 94.963,22'ye yükseldi

Borsa, güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,95 değer kazancıyla 94.963,22 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 892,25 puan ve yüzde 0,95 değer kazanarak 94.963,22 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi de yüzde 0,81 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile ticaret oldu.

Dün, dünya borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 94.673,35 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 primle 94.070,97 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün, faiz oranlarının tarihi standartlara göre hala düşük ve ekonomi için nötr olacağı tahmin edilen seviyelerin biraz altında seyrettiğini ifade ederek, düşük işsizlik ile yüzde 2 civarındaki enflasyonun devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının yatırımcılar tarafından "güvercin" olarak algılanmasının, küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 puanın direnç bölgesi, 92.500'ün ise destek seviyesi olduğunu söyledi.

Bugün Almanya'da işsizlik ve enflasyon, ABD'de bekleyen konut satışları ile Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1