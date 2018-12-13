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Borsa, güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 467,77 puan ve yüzde 0,52 artışla 90.518,87 puana çıktı

Borsa, güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 değer kazancıyla 90.518,87 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 467,77 puan ve yüzde 0,52 artarak 90.518,87 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,45 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,85 ile sigorta oldu.

Dün banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,91 değer kaybıyla 90.051,10 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de gündemi meşgul etmeye devam ettiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, dün akşam güven oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazandığını anımsatan analistler, asıl sorunun, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin tekrar müzakere edilmeyeceğini beyan ettikleri anlaşmanın parlamentodan geçmesi için yeterli çoğunluğun sağlanamaması olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün AB liderlerinin Brüksel'deki toplantısının da takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın güçlü destek, 92.500 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor. 13 Eylül'de politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24'e çıkaran TCMB, 25 Ekim'deki son PPK toplantısında faiz değişikliği yapmamıştı.

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BISTPiyasalar
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