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Borsa güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 91.174,09 puana çıktı

Borsa güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 değer kazancıyla 91.174,09 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 199,30 puan ve yüzde 0,22 artışla 91.174,09 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile ticaret oldu.

Dün 92.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri vererek, önceki kapanışın hemen altında, 90.974,79 puandan günü tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de bekleyen konut satışları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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