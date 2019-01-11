Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Bursa food istanbul
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

Borsa güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 artışla 91.503,26 puana çıktı

Borsa güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 değer kazancıyla 91.503,26 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 306,95 puan ve yüzde 0,34 artışla 91.503,26 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,11 ile iletişim oldu.

Dün, dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel 90.694,70 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alışlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 primle 91.196,31 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

Ticaret savaşları ve Suriye gelişmelerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 1,05 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 27,59 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1