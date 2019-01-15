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Borsa güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,62 artışla 92.627,61 puana çıktı

Borsa güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 değer kazancıyla 92.627,61 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 573,77 puan ve yüzde 0,62 artışla 92.627,61 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile elektrik oldu.

Dün, dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel 90.388,37 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarının tahvil faizlerindeki gerilemeden destek bulmasıyla yükselişe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 primle 92.053,84 puandan tamamladı.

Analistler, dün Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinin 7 ayın en düşük seviyesi olan 18,39'a gerilemesinin özellikle banka pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin ardından Suriye'ye ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve Hazine'nin düzenleyeceği 1 yıl vadeli kuponsuz ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli iki ihalenin takip edileceğini söyledi.

Analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit oylaması ile Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 91.300'ün destek konumuna geldiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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