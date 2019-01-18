Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon food istanbul dünya
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

Borsa güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,39 artışla 97.192,90 puana çıktı

Borsa güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 değer kazancıyla 97.192,90 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 375,54 puan ve yüzde 0,39 artışla 97.192,90 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise 0,48 ile spor oldu.

Dün, 97.354,93 puanla 22 Ekim 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıkan BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 primle 96.817,36 puandan tamamladı.

Analistler, bugün İngiltere'de aylık perakende satışlar ve ABD'de sanayi üretimi verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

Brexit'e ilişkin gelişmeler ve ticaret savaşlarına yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.900 seviyesinin direnç, 95.000-95.500 bandının destek bölgesi konumuna gelebileceğini kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1