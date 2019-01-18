Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 değer kazancıyla 97.192,90 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, 375,54 puan ve yüzde 0,39 artışla 97.192,90 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise 0,48 ile spor oldu.



Dün, 97.354,93 puanla 22 Ekim 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıkan BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 primle 96.817,36 puandan tamamladı.

Analistler, bugün İngiltere'de aylık perakende satışlar ve ABD'de sanayi üretimi verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

Brexit'e ilişkin gelişmeler ve ticaret savaşlarına yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.900 seviyesinin direnç, 95.000-95.500 bandının destek bölgesi konumuna gelebileceğini kaydetti.



