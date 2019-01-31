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Borsa, güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 artışla 105.478,09 puana çıktı

Borsa, güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,24 değer kazancıyla 105.478,09 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.288,64 puan ve yüzde 1,24 artışla 105.478,09 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,41, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün, döviz kurlarındaki değer kayıplarından bulduğu destekle 104.793,06 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarına karşın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 primle 104.189,45 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutuğunu anımsattı.

Fed'in karar metninde "ek faiz artışları" referansı da kaldırılarak federal fonlama faizlerinin temel politika aracı olduğu tekrarlanırken, bankanın faiz artırımlarında "sabırlı" olacağı kaydedildi. Fed Başkanı Jerome Powell da faiz artırımına yönelik görüşlerinin değiştiğini ifade ederek, "Faiz artırmaya yönelik konu kısmen zayıfladı." dedi.

Powell, konuşmasında, ülke ekonomisinin iyi bir durumda olduğunu belirterek, Çin ve Avrupa’da ekonomik büyümenin yavaşladığını, bazı küresel risklerin halen devam ettiğini ve dünyada finansal şartların sıkılaştığını kaydetti.

Analistler, Fed'in karar metninin beklentilerden de "güvercin" olduğunu, buna bağlı küresel piyasalarda risk iştahının arttığını ve dolar endeksinin gerilediğini söyledi.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün üzerinde kalındığı sürece hedefin 105.000 ve 107.200 seviyeleri olacağını dile getirdi.

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BISTPiyasalar
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