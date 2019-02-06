Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa Trabzon Elif
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı
OSB'ler atağa geçiyor
OSB'ler atağa geçiyor

Borsa, güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 artışla 102.899,19 puana çıktı

Borsa, güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 değer kazancıyla 102.899,19 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 450,76 puan ve yüzde 0,44 artışla 102.899,19 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 103.852,06 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 primle 102.448 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde ulusa seslenen Başkan Donald Trump’ın, Meksika sınırına duvar örülmesi kararından vazgeçmediğini söylemesinin, hükümetin tekrar kapanabileceği yorumlarına neden olduğunu kaydetti.

Trump'ın bu açıklamasına karşın küresel piyasalardaki risk iştahının devam ettiğini bildiren analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edeceğini bildirdi.

Bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın konuşması ile Tayland ve Brezilya merkez bankalarının faiz kararlarının piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1