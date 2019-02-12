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Borsa güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,25 artışla 104.652,83 puana çıktı

Borsa güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 değer kazancıyla 104.652,83 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 258,10 puan ve yüzde 0,25 artışla 104.652,83 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,42 , holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,35 ile inşaat oldu.

Dün, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,90 primle 104.394,73 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin, küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını kaydetti.

ABD ile Çin arasında "ticaret ateşkesi" sürecinin 1 Mart'ta sona ereceğini ifade eden analistler, piyasalarda 1 Mart'a kadar iki ülke arasında anlaşma sağlanacağı iyimserliğinin fiyatlandığını, bu konuda gelecek haberlerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve Brexit gelişmelerinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu, 102.500'ün ise destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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