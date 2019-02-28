Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon Bursa dünya
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde bu kez indirim
Vergide dijital dönüşüm
Vergide dijital dönüşüm
İTO'dan istihdam çağrısı
İTO'dan istihdam çağrısı

Borsa güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 106,53 puan ve yüzde 0,10 artışla 104.247,57 seviyesine çıktı

Borsa güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 değer kazancıyla 104.247,57 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 106,53 puan ve yüzde 0,10 artışla 104.247,57 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile ulaştırma en çok gerileyen ise yüzde 0,08 ile ticaret oldu.

Dün analistlerin direnç bölgesi olarak nitelendirdiği 105.000-105.500 bandından gelen satışlarla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 azalışla 104.141 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun haber akışı ve veri takviminin takip edileceğini belirtti.

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilime ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin de yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 103.400 ve 102.500'ün destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bıst 100 EndeksiBorsaPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5