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Borsa, güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 400,75 puan ve yüzde 0,39 artışla 103.853,59 seviyesine yükseldi

Borsa, güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 değer kazancıyla 103.853,59 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 400,75 puan ve yüzde 0,39 artışla 103.853,59 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi değişmedi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,84 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,66 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,27 azalışla 103.453 puandan kapanmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.


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