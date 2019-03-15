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Borsa, güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 458,58 puan ve yüzde 0,45 artışla 102.890,87 seviyesine yükseldi

Borsa, güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 değer kazancıyla 102.890,87 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 458,58 puan ve yüzde 0,45 artışla 102.890,87 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, tek gerileyen ise yüzde 0,35 ile iletişim oldu.

Dün, sanayi üretiminin aylık bazda, 5 ayın ardından sınırlı da olsa yükseliş kaydetmesi sonrası alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500'ün üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 102.432,29 puandan tamamladı.

Analistler, Çin'de hükümetin açıkladığı vergi teşviklerinin küresel büyümeye yönelik endişeleri azalttığını belirterek, İngiliz parlamentosunun, dünkü toplantısında Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini içeren önergeyi kabul etmesinin ardından Avrupa Birliği tarafından gelecek açıklamaların gündemin odağında yer aldığını ifade etti.

Bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve 99.000 seviyelerinin destek, 103.400'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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