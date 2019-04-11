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Borsa, güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 212,15 puan ve yüzde 0,22 artışla 97.227,16 seviyesine yükseldi

Borsa, güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 değer kazancıyla 97.227,16 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 212,15 puan ve yüzde 0,22 artışla 97.227,16 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 0,64 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,02 ile metal ana sanayi oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, önceki kapanışa göre yüzde 1,14 değer kaybeden BIST 100 endeksi günü 97.015,02 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 ve 95.500 seviyelerinin puanın destek, 99.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayı cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 18,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
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