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Borsa, güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 538,38 puan ve yüzde 0,56 artışla 97.347,38 seviyesine çıktı

Borsa, güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,56 değer kazancıyla 97.347,38 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 538,38 puan ve yüzde 0,56 artışla 97.347,38 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile inşaat oldu.

Dün yurt içinde açıklanan sanayi üretim verisinin aylık bazda yükseliş kaydetmesinden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,70 primle 96.809,00 puandan tamamladı.

Analistler, Çin'de açıklanan büyüme ve sanayi üretim verisinin beklentilerden iyi gelmesinin küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirterek, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyesinin direnç, 95.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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