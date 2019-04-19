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Borsa, güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 195,49 puan ve yüzde 0,20 artışla 97.081,97 seviyesine çıktı

Borsa, güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 değer kazancıyla 97.081,97 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 195,49 puan ve yüzde 0,20 artışla 97.081,97 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile turizm oldu.

Dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve değer kazanan döviz kurlarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 değer kaybıyla 96.886,48 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'nın neredeyse tamamının Paskalya tatiline başlaması nedeniyle kapalı olduğunu, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımlayacağı beklenti anketinin takip edileceğini söyledi.

ABD ve Avrupa'daki resmi tatiller nedeniyle, açık olan borsalarda da düşük hacimli sakin bir seyir beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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BISTPiyasalar
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