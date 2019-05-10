Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Rusya dünya Trabzon
Küresel piyasalar dalgalı
Küresel piyasalar dalgalı
Pastırma ve sucuğa zam!
Pastırma ve sucuğa zam!
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi

Borsa güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 794,53 puan ve yüzde 0,90 artışla 89.480,41 seviyesine çıktı

Borsa güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,90 değer kazancıyla 89.480,41 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 794,53 puan ve yüzde 0,90 artışla 89.480,41 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,20 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve hızlı yükselen Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS), döviz kurlarında artışa neden olmasıyla pay piyasalarında sert düşüşler görüldü. Mart ayında 300 seviyelerinde seyreden Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 490'ın üzerine çıkarken, BIST 100 endeksi yüzde 1,76 azalışla 88.685,88 puana geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) repo ihalelerine bir süre için ara verdiğini açıklayarak sıkılaşmaya gitmesi ve zorunlu karşılıklarda yaptığı düzenleme ile piyasaya 2,8 milyar dolar likidite vermesi, dün akşam döviz kurlarının yükselişini durdurdu.

Analistler, TCMB'nin adımları ile döviz kurlarının ateşinin düştüğünü, ve dün 6,2461'i gören dolar/TL'nin bugün bankalararası piyasada 6,1220'den işlem gördüğüne dikkati çekti.

Uluslararası piyasada yüksek seyreden Türkiye CDS'lerinin, TL üzerindeki baskısının halen devam ettiğini ifade eden analistler, bugün ABD ile Çinli yetkililer arasında devam edecek müzakereler ile ABD'de enflasyon ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500 seviyesinin güçlü destek konumunda olduğuna değinerek, 93.400'ün direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5