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Borsa güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 236,46 puan artışla 94.339,53 seviyesine çıktı

Borsa güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 artışla 94.339,53 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 236,46 puan ve yüzde 0,25 artışla 94.339,53 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile gıda içecek oldu.

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel 94.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 0,31 primle 94.103,07 puandan tamamladı.

Analistler,bugün İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.300 seviyesinin direnç, 92.500'ün destek konumuna geldiğini dile getirdi.

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