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Borsa güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 113,24 puan artışla 95.534,29 seviyesine çıktı

Borsa güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 artışla 95.534,29 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 113,24 puan ve yüzde 0,12 artışla 95.534,29 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,45 ile madencilik oldu.

Dün 94.619,16 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 primle 95.421,05 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri ve öncü dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

ABD ile İran arasındaki gerilimin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.


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BISTPiyasalar
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