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Borsa güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 82,17 puan artışla 99.817,85 seviyesine çıktı

Borsa güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 artışla 99,817,85 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 82,17 puan ve yüzde 0,08 artışla 99.817,85 seviyesine çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile finansal kiralama ve faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,23 ile gayrimenkul menkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 99.970,58 puanı görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 3,37 primle 99.735,68 puandan tamamladı.

Analistler, İran'ın nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram limitinin üstüne çıktığını duyurması ile jeopolitik riskler tekrar piyasaların gündemine yerleştirdiğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Avro Bölgesi'nde açıklanacak ÜFE verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 direncinin kırılması halinde 101.500 puanın test edilebileceğini, 99.100 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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