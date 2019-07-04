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Borsa, güne yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 367,64 puan artışla 99.730,96 seviyesine çıktı

Borsa, güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 artışla 99.730,96 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 367,64 puan ve yüzde 0,37 artışla 99.730,96 seviyesine çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile iletişim, tek gerileyen yüzde 0,01 ile gıda içecek oldu.

Dün küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasıyla 100 bin puanın üzerinde tutunamayan ve günü yüzde 0,84 değer kaybıyla 99.363,32 puandan tamamlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle bugüne yüzde 0,37 artışla 99.730,96 puandan başladı.

Analistler, yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğu bugün, yurt içinde haziran ayı reel efektif döviz kuru, haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Jeopolitik gelişmeler ve ticaret savaşlarına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 seviyesinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olacağını kaydetti.

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