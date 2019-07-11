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Borsa güne yükselişle başladı

- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 842,71 puan artışla 99.428,00 seviyesine çıktı

Borsa güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,85 yükselişle 99.428,00 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 842,71 puan ve yüzde 0,85 artışla 99.428,00 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 0,52 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile sigorta oldu.

Dün düşüş eğilimindeki döviz kurları ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kazancıyla 98.585,29 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki konuşmasının faiz indirim beklentilerini artırdığını, buna bağlı olarak küresel risk iştahının arttığını söyledi.

Powell'ın açıklamaları sonrası bu ay sonu gerçekleştirilecek Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizlerin 50 baz puan indirilebileceği beklentileri yüzde 25'e çıkarken, ekonomistlerin yüzde 75'i 25 baz puanlık indirim öngörüyor.

Analistler, bugün, yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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BISTPiyasalar
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