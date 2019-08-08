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Borsa, güne yükselişle başladı

- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.068,27 puan artışla 99.124,74 seviyesine çıktı

Borsa, güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,09 yükselişle 99.124,74 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.068,27 puan ve yüzde 1,09 artışla 99.124,74 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile gıda, içecek, tek gerileyen ise yüzde 0,05 ile madencilik oldu.

Dün 100.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,53 azalışla 98.056,47 puandan tamamladı.

Analistler, yurt dışında ticaret savaşı, yurt içinde ise Fırat'ın doğusu konusunda ABD ile yürütülen müzakereler konusundaki gelişmelerin piyasalarda pozitif karşılandığını kaydetti.

ABD ve Çin arasında artan gerilimin, taraflardan gelen açıklamalarla düştüğünü ve bunun da küresel risk iştahını artırdığına değinen analistler, Suriye'de barış koridoru için kurulacak harekat merkezi konusunda ABD ile anlaşıldığı haberinin de Türk lirası varlıkları desteklediğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğine belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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