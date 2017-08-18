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Borsa günü 107.000 puanın üzerinde tamamladı

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 artışla 107.202,43 puandan tamamladı

Borsa günü 107.000 puanın üzerinde tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 377,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,63 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,95 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,92 ile iletişim oldu.

İspanya'daki terör saldırısıyla küresel piyasalardaki negatif seyre paralel 105.921,65 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek 107.268,63 puanı gördü.

BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artarak analistlerin destek olarak niteledikleri 107.000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, ABD-Kuzey Kore arasındaki gerginliğin azalmasıyla hafta içinde küresel risk iştahının arttığını ancak dün İspanya'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla dünya pay piyasalarında satış ağırlıklı görünümün izlendiğini söyledi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
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