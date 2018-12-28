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Borsa günü düşüşle kapattı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 539,46 puan azalarak 90.435,33 puana geriledi

Borsa günü düşüşle kapattı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybıyla 90.435,33 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 539,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,26 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 91.500 puanı test etmesinin ardından 90.000-90.500 bandında dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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