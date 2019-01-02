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Borsa günü düşüşle kapattı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.405,47 puan azalarak 88.865,01 puana geriledi

Borsa günü düşüşle kapattı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,64 değer kaybıyla 88.865,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.405,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,86, holding endeksi yüzde 2,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile inşaat, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıpları ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle 88.650,37 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günü 88.865,01 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,34 azalmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,93, en yüksek yüzde 0,20 aralığında yer aldı.

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