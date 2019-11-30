Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 222,49 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,08 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile iletişim oldu.

Günü düşüşle kapatmasına karşın haftalık 0,30 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftalık bazdaki yükselişini üst üste 4 haftaya taşıdı. BIST 100 endeksi, böylece Nisan 2018'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.