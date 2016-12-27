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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 düşüşle 76.699,41 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 329,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,65 azalırken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile metal ana, en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile gıda içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 77.265,91 puanı görmesinin ardından düşüşe geçerek 76.600 – 77.200 bandında dengelendi.

Analistler, yılın son haftasında, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük işlem hacimli bir seyir izlendiğini belirterek, yarın yurt içinde veri takviminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini aktarıyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 76.500 ve 76.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Muhabir: Handan Güneş

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