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Borsa günü düşüşle tamamladı

-Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 düşüşle 76.618,20 puandan tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 düşüşle 76.618,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.136,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,65, holding endeksi ise yüzde 1,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,56 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,10 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 77.951,89 puanı görmesine rağmen 2016 yılı enflasyon verisinin yüzde 8,53 ile piyasa beklentilerini aşması ve dolar/TL'nin rekorunu 3,6050'ye taşımasının ardından düşüşe geçti.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi hizmet sektörü verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtiyor. BIST 100 endeksinde teknik açıdan 77.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 76.500 ve 76.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydediyor.

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