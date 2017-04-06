Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 358,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,60 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile KOBİ sanayi oldu.

Güne düşüşle başlayan ve yükselen döviz kurlarının negatif etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdiği 88.500 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti. Endeks, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 88.679,04 puandan tamamladı.