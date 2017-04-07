Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 181,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,80 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,77 ile inşaat oldu.

ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının ardından güne düşüşle başlayan ve 88.351,21 puanı gören endeks, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasının ardından yükselişe geçerek 88.840,75 puanı gördü.

Kapanışa doğru satışların artmasıyla düşüşe geçen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,20 azalışla analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 88.500 puanın hemen altında 88.497,33 puandan tamamladı.