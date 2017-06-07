Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 düşüşle 97.616,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 715,02 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,06 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,27 ile ticaret oldu.

Güne pozitif başlangıç yapan ve 98.786,59 puana kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yükselen döviz kurlarının negatif etkisiyle düşüşe geçerek analistlerin önemli destek olarak gördüğü 97.700 puanın altına geriledi. Endeks günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 97.616,52 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile Avro Bölgesi büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek olarak önce çıktığını belirten analistler, 99.300'ün ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi.