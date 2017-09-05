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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,03 düşüşle 108.872,99 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,03 düşüşle 108.872,99 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.137,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,69, holding endeksi yüzde 1,81 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,87 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,84 ile taş, toprak oldu.

Bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 110.439,71 puana kadar yükseldi. Yurt içinde enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle düşüşe geçen BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 108.736,27 puanı gördü.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.500 seviyesinin direnç, 108.500 ve 107.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
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