Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 azalışla 109.129,65 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 328,36 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,95 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile madencilik oldu.

Güne alış ağırlıklı başlamasına karşın döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 108.691,06 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 109.129,65 puandan tamamladı.

Analistler, dolar/TL'nin dün 3,3888 ile 9 ayın en düşük seviyesine kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 1'e yakın yükselmesinin pay piyasalarını negatif etkilediğini belirtiyor. Gün içinde 3,4448 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, Borsa İstanbul'un kapanışında 3,4390 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, yarın Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD'de üretici fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.300-108.500 bölgesinin önemli destek, tarihi zirve konumundaki 110.530 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal