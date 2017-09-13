Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 düşüşle 108.155,53 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 974,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,95 ile ulaştırma oldu.

Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, öğleden sonra küresel piyasalarda artan dolar talebinin negatif etkisiyle düşüşe geçti. Dolar/TL'nin 3,45'i aşması pay piyasalarında başta bankacılık sektörü olmak üzere satış baskısının artmasına neden oldu ve BIST 100 endeksi analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 108.300 puanın altına geriledi.

Analistler, küresel piyasalarda dolar talebinin arttığını ve buna paralel doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında yükselişe geçtiğine dikkati çekiyor. Doların, avro ve sterlin karşısında yüzde 0,4, Güney Afrika randı karşısında yüzde 1,2 değer kazandığını aktaran analistler, dolar/TL'nin de yüzde 0,6 artışla kısa vadeli direnç konumundaki 3,45'in üzerine çıktığını kaydetti.

Muhabir: Bekir Gürdamar


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5