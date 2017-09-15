Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 502,53 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,46 ile iletişim oldu.

Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, açıklanan cari açık verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında 108.534,60 puana kadar çıksa da bu seviyelerde tutunamadı ve düşüşe geçti.

Muhabir: Bekir Gürdamar



